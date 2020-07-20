В Затоке горели две базы отдыха: есть пострадавшие

Отдыхающий отравился продуктами горения

Отдыхающий отравился продуктами горения

Фото: ГСЧС

В Одесской области в пгт Затока горели постройки баз отдыха "Гранит" и "Атлантида". Пострадал один человек, он отравился продуктами горения, но от госпитализации отказался.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

20 июля в 03:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит" по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, ул. Приморская 99 а", - сказано в сообщении.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 6 деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида".

Отмечается, что на территории базы отдыха "Гранит" возник пожар в двух одноэтажных деревянных домах, административном здании, металлическом сооружении для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха "Атлантида".

В ГСЧС сообщили, что в 6:00 пожар ликвидирован на площади 500 кв.м.

К тушению привлекалось 24 человека личного состава и 5 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на Николаевском судостроительном заводе загорелся корабль.