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20 июля 2020, 09:31 7

Стало известно, кто пойдет от "Слуги народа" в мэры Харькова, Одессы и Днепра

20 июля 2020, 09:31 7
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Фото: Facebook
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В команде президента рассказали о вероятных кандидатах на должности мэров Харькова, Одессы и Днепра, которые пойдут на местные выборы осенью 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили источники в Офисе президента.

Так, в Харькове "Слуга народа" планирует выдвинуть на пост мэра IT-бизнесмена Романа Катеринчика, владельца компаний Artjoker и Turboseo, которые занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. Он на последних досрочных выборах в парламент замыкал первую десятку списка партии Шария.

Негласно в "Слуге народа" признают: особых надежд на победу Катеринчика не возлагают, за считанные месяцы найти реальную альтернативу Кернесу в городе им не удастся.

В Одессе против текущего мэра Геннадия Труханова хотят выдвинуть одного из фронтменов команды КВН "Одесские джентльмены", предпринимателя Олега Филимонова. Якобы его кандидатуру одобрил сам президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, в Днепре, против Бориса Филатова, который согласно данным опросов мог бы набрать почти 43% голосов, от "Слуги народа" хотят выдвинуть в мэры главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.

Также о своих амбициях на должность городского головы Днепра заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский - он будет баллотироваться, независимо от того, на ком остановит свой выбор президент.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проверит всех кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.

выборы Одесса Слуга народа партия Харьков Днепр
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