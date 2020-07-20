Стало известно, кто пойдет от "Слуги народа" в мэры Харькова, Одессы и Днепра

У Зеленского назвали вероятных претендентов

У Зеленского назвали вероятных претендентов

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В команде президента рассказали о вероятных кандидатах на должности мэров Харькова, Одессы и Днепра, которые пойдут на местные выборы осенью 2020 года.

Как передает RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили источники в Офисе президента.

Так, в Харькове "Слуга народа" планирует выдвинуть на пост мэра IT-бизнесмена Романа Катеринчика, владельца компаний Artjoker и Turboseo, которые занимаются веб-разработкой и интернет-рекламой. Он на последних досрочных выборах в парламент замыкал первую десятку списка партии Шария.

Негласно в "Слуге народа" признают: особых надежд на победу Катеринчика не возлагают, за считанные месяцы найти реальную альтернативу Кернесу в городе им не удастся.

В Одессе против текущего мэра Геннадия Труханова хотят выдвинуть одного из фронтменов команды КВН "Одесские джентльмены", предпринимателя Олега Филимонова. Якобы его кандидатуру одобрил сам президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, в Днепре, против Бориса Филатова, который согласно данным опросов мог бы набрать почти 43% голосов, от "Слуги народа" хотят выдвинуть в мэры главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, нынешнего депутата облсовета от БПП Сергея Рыженко.

Также о своих амбициях на должность городского головы Днепра заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский - он будет баллотироваться, независимо от того, на ком остановит свой выбор президент.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проверит всех кандидатов от "Слуги народа" на местных выборах.