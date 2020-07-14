Глава Одесской ОГА просит Кабмин разрешить работу увеселительных заведений после 23.00

Глава ОГА считает, что при соблюдении санитарных норм заведения могут работать в ночное время

Глава ОГА считает, что при соблюдении санитарных норм заведения могут работать в ночное время

Об этом председатель Одесской ОГА написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Нововведение Кабинета Министров относительно ограничения работы заведений в ночное время предприниматели считают убийственным для бизнеса, особенно в период короткого курортного сезона. .. Но до завершения высокого курортного сезона осталось 6 недель", - констатировал Куцый.

Глава области также подчеркнул, что кроме отдыха, организация летнего досуга — это также рабочие места для тысяч жителей Одесской области.

Я подчеркнул важность работы в рамках закона и рекомендаций Минздрава. Считаю, что при соблюдении санитарных норм, заведения должны иметь возможность работать в ночное время... Вместе с предпринимателями передадим обращение к Кабмину и Офису президента по отмене ограничения в работе после 23:00. Надеюсь на поддержку руководства государства", - написал председатель ОГА.

На встрече также присутствовал главный санитарный врач Одесской области, представитель Держпродспоживслужби и руководство Национальной полиции области, которые согласились с главой ОГА и предпринимателями.

как Только встретился с главными рестораторами и владельцами ночных клубов Одесской области. Они обратились к нам за помощью и... Опубликовано Максимом Куцым Вторник, 14 июля 2020 г.

Напомним, Херсонская ОГА просит власти разрешить работу клубов и ресторанов ночью.