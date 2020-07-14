В Киеве неизвестные залили озеро мазутом

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления

Фото: Facebook

14 июля в коммунальную аварийно-спасательную службу поступила информация от КП "Плесо" о загрязнении неизвестным веществом озера Опечень.

Об этом в Facebook сообщила Киевская служба спасения, передает RegioNews.

На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом", - говорится в сообщении.

Для очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-масляное пятно специальным сорбентом.

Напомним, в морском порту Николаева произошла утечка растительного масла в море.