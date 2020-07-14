В Киеве неизвестные залили озеро мазутом
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления
14 июля в коммунальную аварийно-спасательную службу поступила информация от КП "Плесо" о загрязнении неизвестным веществом озера Опечень.
Об этом в Facebook сообщила Киевская служба спасения, передает RegioNews.
На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом", - говорится в сообщении.
Для очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-масляное пятно специальным сорбентом.
Напомним, в морском порту Николаева произошла утечка растительного масла в море.
В Киеве, Харькове и Виннице неизвестные "заминировали" вокзалы и торговые центрыВсе новости »
14 июля 2020, 16:03Виновника ДТП под Киевом, в котором погибли четверо человек, арестовали на два месяца
14 июля 2020, 14:51Заместителя начальника лицея Богуна задержали за взятку - СБУ
14 июля 2020, 13:46
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович о новой политсиле: Кличко дал нам сигнал
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины