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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 18:00 12

В Киеве неизвестные залили озеро мазутом

14 июля 2020, 18:00 12
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Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления
Фото: Facebook
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14 июля в коммунальную аварийно-спасательную службу поступила информация от КП "Плесо" о загрязнении неизвестным веществом озера Опечень.

Об этом в Facebook сообщила Киевская служба спасения, передает RegioNews.

На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом", - говорится в сообщении.

Для очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-масляное пятно специальным сорбентом.

Напомним, в морском порту Николаева произошла утечка растительного масла в море.

Киев экология коммунальщики КГГА Озеро
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