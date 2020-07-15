В Одессе разоблачили мошенников: обманным путем получали доступ к чужим банковским картам

Мошенники открыли call-центр в центре города и набрали 40 человек персонала

Мошенники открыли call-центр в центре города и набрали 40 человек персонала

Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали группу мошенников, которые получали под видом сотрудников банковских учреждений доступ к банковским карточкам и снимали с них деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что злоумышленники осуществляли смс-рассылку в виде спамов и телефонные звонки потенциальным потерпевшим, представляясь при этом сотрудниками службы безопасности различных банковских учреждений.

Войдя в доверие, мошенники получали данные с банковских карточек: номер и срок действия карты, CVV-код, ПИН-код. После этого они просто выводили все деньги с карт жертв. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет около полумиллиона гривен.

Правоохранители провели обыск по месту расположения сall-центра и изъяли компьютеры, гарнитуру, мобильные телефоны, черновые записи, SIM-карты.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

Напомним, ранее СБУ задержала переселенцев из ОРДЛО, которые отмывали деньги через криптовалюту.