В оккупированном Крыму отменили обсервацию для приезжих

Новые правила вводятся с 15 июля

Новые правила вводятся с 15 июля

Фото: dpsu.gov.ua

Оккупационные "власти" Крыма отменили обязательную обсервацию для граждан, которые въезжают на полуостров со стороны материковой Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Крым. Реалии".

Соответствующие поправки внесены в указ назначенного Россией "главы Крыма" Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

Ранее, все граждане, которые прибывали на территорию Крыма из Украины должны были проходить в обязательном порядке 14-дневную обсервацию.

В то же время, украинское правительство разрешило въезжать на материковую часть страны без прохождения обсервации выпускникам из аннексированного Крыма и иностранцам, которые получили негативный результат теста на COVID-19.

Напомним, за время оккупации, в Крыму без вести пропали 45 человек.