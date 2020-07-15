В оккупированном Крыму отменили обсервацию для приезжих
Оккупационные "власти" Крыма отменили обязательную обсервацию для граждан, которые въезжают на полуостров со стороны материковой Украины.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Крым. Реалии".
Соответствующие поправки внесены в указ назначенного Россией "главы Крыма" Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.
Ранее, все граждане, которые прибывали на территорию Крыма из Украины должны были проходить в обязательном порядке 14-дневную обсервацию.
В то же время, украинское правительство разрешило въезжать на материковую часть страны без прохождения обсервации выпускникам из аннексированного Крыма и иностранцам, которые получили негативный результат теста на COVID-19.
Напомним, за время оккупации, в Крыму без вести пропали 45 человек.