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В оккупированном Крыму отменили обсервацию для приезжих
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15 июля 2020, 08:46 8

В оккупированном Крыму отменили обсервацию для приезжих

15 июля 2020, 08:46 8
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Новые правила вводятся с 15 июля
Фото: dpsu.gov.ua
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Оккупационные "власти" Крыма отменили обязательную обсервацию для граждан, которые въезжают на полуостров со стороны материковой Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Крым. Реалии".

Соответствующие поправки внесены в указ назначенного Россией "главы Крыма" Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

Ранее, все граждане, которые прибывали на территорию Крыма из Украины должны были проходить в обязательном порядке 14-дневную обсервацию.

В то же время, украинское правительство разрешило въезжать на материковую часть страны без прохождения обсервации выпускникам из аннексированного Крыма и иностранцам, которые получили негативный результат теста на COVID-19.

Напомним, за время оккупации, в Крыму без вести пропали 45 человек.

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