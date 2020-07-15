На Ровенщине ослабили карантин

Разрешили работу учреждений культуры

Разрешили работу учреждений культуры

Фото: spar.org.ua

В рамках ослабления карантина в Ровенской области разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров. Также планируют рассмотреть вопрос открытия залов кафе и ресторанов.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, Ровенщина смогла выйти из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

Напомним в ходе предыдущего ослабления карантина на Ровенщине разрешили работу детсадов и спортзалов.