На Ровенщине ослабили карантин
Разрешили работу учреждений культуры
Разрешили работу учреждений культуры
В рамках ослабления карантина в Ровенской области разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров. Также планируют рассмотреть вопрос открытия залов кафе и ресторанов.
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
По его словам, Ровенщина смогла выйти из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.
Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.
Напомним в ходе предыдущего ослабления карантина на Ровенщине разрешили работу детсадов и спортзалов.
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