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15 июля 2020, 09:10 8

На Ровенщине ослабили карантин

15 июля 2020, 09:10 8
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Разрешили работу учреждений культуры
Разрешили работу учреждений культуры
Фото: spar.org.ua
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В рамках ослабления карантина в Ровенской области разрешили работу учреждений культуры и кинотеатров. Также планируют рассмотреть вопрос открытия залов кафе и ресторанов.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, Ровенщина смогла выйти из "красной зоны" - процент выявления случаев коронавируса составляет 10,6% при норме в менее 11%.

Созвал внеочередное заседании ТЭБ и ЧС. Решили разрешить работу учреждений культуры и кинотеатров. Условие - наполненность залов не более 50%. Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - написал Коваль.

Напомним в ходе предыдущего ослабления карантина на Ровенщине разрешили работу детсадов и спортзалов.

коронавирус карантин Ровно ОГА область
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