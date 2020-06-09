"Укроборонпром” уволил руководителя ГП "Антонов"

Держонцерн "Укроборонпром” принял решение о прекращении полномочий президента ГП "Антонов” Александра Донца.

Держонцерн "Укроборонпром” принял решение о прекращении полномочий президента ГП "Антонов” Александра Донца.

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После проверки предприятия и руководство «Укроборонпрома» решило сменить президента ГП «Антонов». Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президента по проектированию.

Об этом сообщает прессслужба концерна "Укроборонпром", пишет RegioNews.

Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом сегодня, 9 июня.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром” завершила проверку ГП "Антонов” и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля до 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра Украины по данным СБУ относительно имеющейся информации о "нанесение ущерба национальным интересам Украины, связанной с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов”.

По результатам проверки выявлены многочисленные факты, что действительно могут свидетельствовать о неэффективном управлении госпредприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, что могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

Результаты проверки вместе с материалами относительно действий руководства предприятия, которые содержат признаки уголовных правонарушений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинета Министров Украины и Офиса Президента Украины.

С актом и материалами проверки руководство Концерна также ознакомил председателя Профсоюза авиастроителей.

Нгадаємо, ранее сообщалось, что Николаевский авиаремонтный завод выиграл тендер на ремонт самолетов ВВС Пакистана.