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09 июня 2020, 13:01 12

"Укроборонпром” уволил руководителя ГП "Антонов"

09 июня 2020, 13:01 12
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Держонцерн "Укроборонпром” принял решение о прекращении полномочий президента ГП "Антонов” Александра Донца.
Держонцерн "Укроборонпром” принял решение о прекращении полномочий президента ГП "Антонов” Александра Донца.
Фото из открытых источников
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После проверки предприятия и руководство «Укроборонпрома» решило сменить президента ГП «Антонов». Временным исполняющим обязанности назначен Александр Лось, вице-президента по проектированию.

Об этом сообщает прессслужба концерна "Укроборонпром", пишет RegioNews.

Соответствующий приказ подписан генеральным директором ГК "Укроборонпром" Айварасом Абромавичусом сегодня, 9 июня.

Накануне комиссия ГК "Укроборонпром” завершила проверку ГП "Антонов” и передала материалы по ее результатам в Службу безопасности Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Проверка проводилась с 27 апреля до 22 мая 2020 года по поручению премьер-министра Украины по данным СБУ относительно имеющейся информации о "нанесение ущерба национальным интересам Украины, связанной с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов”.

По результатам проверки выявлены многочисленные факты, что действительно могут свидетельствовать о неэффективном управлении госпредприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, что могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины.

Результаты проверки вместе с материалами относительно действий руководства предприятия, которые содержат признаки уголовных правонарушений, переданы для дальнейшей оценки и расследования в правоохранительные органы.

Акт проверки также направлен Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Кабинета Министров Украины и Офиса Президента Украины.

С актом и материалами проверки руководство Концерна также ознакомил председателя Профсоюза авиастроителей.

Нгадаємо, ранее сообщалось, что Николаевский авиаремонтный завод выиграл тендер на ремонт самолетов ВВС Пакистана.

СБУ увольнение проверки президент коррупция Укроборонпром предприятие ГП Антонов
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