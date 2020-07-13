09:49  13 июля
В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом
09:29  13 июля
В трех областях Украины непогода обесточила 23 населенных пункта - ГСЧС
12:56  13 июля
На Херсонщине просят СНБО усилить меры безопасности на юге Украины
UA | RU
UA | RU
13 июля 2020, 10:11 6

На Луганщине продолжают тушить лесные пожары

13 июля 2020, 10:11 6
Читайте також українською мовою
Тлеют отдельные очаги лесной подстилки
Тлеют отдельные очаги лесной подстилки
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. По состоянию на сегодняшнее утро там тлеют отдельные очаги лесной подстилки и древесины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7 час. 13 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 46 и между 27,35 и 90 кварталами Боровского лесничества)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте пожара действует оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС.

Всего к ликвидации пожара привлечено 714 человек и 160 единиц техники, из них от ГСЧС – 359 человек личного состава и 82 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники.

Напомним, пожар на Луганщине возникла 6 июля. Всего от стихии пострадало около 50 га.

В результате пожара погибло 5 человек. 9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

пожар огонь спасатели ГСЧС Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »