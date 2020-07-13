На Луганщине продолжают тушить лесные пожары

Тлеют отдельные очаги лесной подстилки

Тлеют отдельные очаги лесной подстилки

Фото: ГСЧС

В Луганской области продолжается тушение лесных пожаров. По состоянию на сегодняшнее утро там тлеют отдельные очаги лесной подстилки и древесины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7 час. 13 июля 2020 года открытого огня нет, наблюдается тление отдельных очагов лесной подстилки и древесины (16, 46 и между 27,35 и 90 кварталами Боровского лесничества)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте пожара действует оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения и работает оперативная группа ГСЧС.

Всего к ликвидации пожара привлечено 714 человек и 160 единиц техники, из них от ГСЧС – 359 человек личного состава и 82 единицы пожарно-спасательной и другой специальной техники.

Напомним, пожар на Луганщине возникла 6 июля. Всего от стихии пострадало около 50 га.

В результате пожара погибло 5 человек. 9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня.