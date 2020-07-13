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В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом
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13 июля 2020, 09:49 12

В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом

13 июля 2020, 09:49 12
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Всего с начала пандемии заразились 54 133 украинцев, из них 26 503 выздоровели и 1 398 умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 104, в Ровенской - 99, в Закарпатской - у 79, в Киеве - 56.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 2122 случая;
  • Волынская область — 3071 случай;
  • Днепропетровская область — 1144 случая;
  • Донецкая область — 759 случаев;
  • Житомирская область — 1542 случая;
  • Закарпатская область — 3988 случаев;
  • Запорожская область — 622 случая;
  • Ивано-Франковская область — 3071 случай;
  • Кировоградская область — 674 случая;
  • г. Киев — 6238 случаев;
  • Киевская область — 3068 случаев;
  • Львовская область — 7107 случаев;
  • Луганская область — 93 случая;
  • Николаевская область — 482 случая;
  • Одесская область — 2208 случаев;
  • Полтавская область — 334 случая;
  • Ровенская область — 4697 случаев;
  • Сумская область — 341 случай;
  • Тернопольская область — 2260 случаев;
  • Харьковская область — 2677 случаев;
  • Херсонская область — 204 случая;
  • Хмельницкая область — 908 случаев;
  • Черновицкая область — 5161 случай;
  • Черкасская область — 754 случая;
  • Черниговская область — 608 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели почти полторы тысячи человек.

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