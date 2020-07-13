В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев

За последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев

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Всего с начала пандемии заразились 54 133 украинцев, из них 26 503 выздоровели и 1 398 умерли.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 104, в Ровенской - 99, в Закарпатской - у 79, в Киеве - 56. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 2122 случая;

Волынская область — 3071 случай;

Днепропетровская область — 1144 случая;

Донецкая область — 759 случаев;

Житомирская область — 1542 случая;

Закарпатская область — 3988 случаев;

Запорожская область — 622 случая;

Ивано-Франковская область — 3071 случай;

Кировоградская область — 674 случая;

г. Киев — 6238 случаев;

Киевская область — 3068 случаев;

Львовская область — 7107 случаев;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 482 случая;

Одесская область — 2208 случаев;

Полтавская область — 334 случая;

Ровенская область — 4697 случаев;

Сумская область — 341 случай;

Тернопольская область — 2260 случаев;

Харьковская область — 2677 случаев;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 908 случаев;

Черновицкая область — 5161 случай;

Черкасская область — 754 случая;

Черниговская область — 608 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели почти полторы тысячи человек.

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