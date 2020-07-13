В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев
За последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев
Всего с начала пандемии заразились 54 133 украинцев, из них 26 503 выздоровели и 1 398 умерли.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Наибольшее количество инфицированных за сутки обнаружено во Львовской области - 104, в Ровенской - 99, в Закарпатской - у 79, в Киеве - 56.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2122 случая;
- Волынская область — 3071 случай;
- Днепропетровская область — 1144 случая;
- Донецкая область — 759 случаев;
- Житомирская область — 1542 случая;
- Закарпатская область — 3988 случаев;
- Запорожская область — 622 случая;
- Ивано-Франковская область — 3071 случай;
- Кировоградская область — 674 случая;
- г. Киев — 6238 случаев;
- Киевская область — 3068 случаев;
- Львовская область — 7107 случаев;
- Луганская область — 93 случая;
- Николаевская область — 482 случая;
- Одесская область — 2208 случаев;
- Полтавская область — 334 случая;
- Ровенская область — 4697 случаев;
- Сумская область — 341 случай;
- Тернопольская область — 2260 случаев;
- Харьковская область — 2677 случаев;
- Херсонская область — 204 случая;
- Хмельницкая область — 908 случаев;
- Черновицкая область — 5161 случай;
- Черкасская область — 754 случая;
- Черниговская область — 608 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса выздоровели почти полторы тысячи человек.
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