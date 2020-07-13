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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 июля 2020, 10:54 9

В 5 регионах Украины не обнаружили ни одного случая COVID-19

13 июля 2020, 10:54 9
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За сутки в Украине зафиксировали 612 новых больных
За сутки в Украине зафиксировали 612 новых больных
Фото: flickr
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За прошедшие сутки в Украине остались 5 областей, где не было зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья, передает RegioNews.

Ни одного больного COVID-19 не было зафиксировано в Луганской, Херсонской, Хмельницкой, Донецкой Днепропетровской и Полтавской областях.

Кроме того, по одному случаю заболевания зафиксировали в Кировоградской, Запорожской, Черниговской, Николаевской и Сумской областях.

Как и за запрошедшие сутки, семь регионов Украины остаются не готовыми к ослаблению карантина. Однако из списка исчезла Тернопольская, но добавилась Харьковская область.

По состоянию на утро 13 июля к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

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Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.

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