В Черновцах решили смягчить карантин и запустить общественный транспорт

Город возобновит пассажирские перевозки в обычном режиме

Город возобновит пассажирские перевозки в обычном режиме

Фото: из открытых источников

В Черновцах комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить карантинные ограничения и отменить работу общественного транспорта в режиме спецперевозок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АСС.

По словам заместителя Черновицкого городского председателя Владимира Середюка на сегодняшнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было отменено решение о приостановке общественного транспорта и, соответственно, ликвидированы спецперевозки.

Однако пока неизвестно, с какого именно числа вступают в силу принятые положения по отмене режима спецперевозок, поскольку нужно еще соответствующее решение исполкома, которым утверждался временный тариф.

"Точную дату и остальные детали смогу объяснить только после получения протокола комиссии. Поскольку это решение влечет за собой другие решения исполкома. Поэтому, скорее всего, еще завтра будет созываться заседание исполнительного комитета, где будут окончательно решены нюансы относительно оплаты и тому подобное. Сейчас этот вопрос изучают юристы", - сообщил Середюк.

Как сообщалось ранее, в Черновцах не дезинфицируют подъезды даже после обнаружения коронавируса.