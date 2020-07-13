Украина закупит машины скорой помощи на почти 1 млрд гривен

На эту сумму будет приобретено 400 скорых

На эту сумму будет приобретено 400 скорых

Фото: flickr

В государственном бюджете этого года предусмотрено 922 млн гривен на закупку машин экстренной медицинской помощи.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Отдельно в бюджете предусмотрено 922 млн гривен на приобретение машин экстренной медицинской помощи. Мы планируем приобрести около 400 автомобилей, которые будут распределены между областями", - сообщил Степанов.

По его словам, дефицит скорых в Украине составляет 1800 автомобилей, Министерство здравоохранения планирует их приобрести в течение двух - трех лет.

Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова добавила, что до конца 2020 года Министерство здравоохранения ожидает поставки лекарств региональным медицинским учреждениям на сумму 4,2 млрд гривен.

По ее словам, уровень обеспеченности лекарствами в регионах составляет около 75-85% по различным программам.

До конца года мы ожидаем поставки в региональные больницы за бюджет 2018-2019 годов на сумму 4,2 млрд гривен. Из них лекарства на 700 млн поступили в конце прошлого месяца, и планируется распределение в регионы", - сообщила она.

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Напомним, за последние сутки Covid-19 подтвердили у 612 человек, зафиксировано 15 летальных случаев.