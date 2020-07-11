В Минздраве рассказали, когда в Украине введут электронный больничный
Министерство здравоохранения планирует запустить в тестовом режиме электронные больничные уже в августе.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, система проходит тестирование в более чем 700 больницах, его завершение ожидают в течение 1-2 недель.
В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные и обычные больничные. В будущем мы довольно быстро перейдем на электронный реестр больничных", - сказал Степанов.
Он добавил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда, а также будут иметь возможность подписать его с помощью электронной подписи.
По мнению министра, эта система позволит снизить риск фальсификаций, и сэкономить средства, которые использовались на закупку бумажных больничных.
Ежегодно Минздрав покупал эти листки нетрудоспособности на более чем 4 млн гривен. Это неуместно", - добавил Степанов.
Напомним, Минздрав готовит больницы ко второй волне COVID-19 в трех областях.