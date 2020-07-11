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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июля 2020, 12:50 10

В Минздраве рассказали, когда в Украине введут электронный больничный

11 июля 2020, 12:50 10
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Систему завершат тестировать через несколько недель
Систему завершат тестировать через несколько недель
Фото: flickr
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Министерство здравоохранения планирует запустить в тестовом режиме электронные больничные уже в августе.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, система проходит тестирование в более чем 700 больницах, его завершение ожидают в течение 1-2 недель.

В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные и обычные больничные. В будущем мы довольно быстро перейдем на электронный реестр больничных", - сказал Степанов.

Он добавил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда, а также будут иметь возможность подписать его с помощью электронной подписи.

По мнению министра, эта система позволит снизить риск фальсификаций, и сэкономить средства, которые использовались на закупку бумажных больничных.

Ежегодно Минздрав покупал эти листки нетрудоспособности на более чем 4 млн гривен. Это неуместно", - добавил Степанов.

Напомним, Минздрав готовит больницы ко второй волне COVID-19 в трех областях.

Максим Степанов брифинг Минздрав больничный реформа
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