В Минздраве рассказали, когда в Украине введут электронный больничный

Систему завершат тестировать через несколько недель

Систему завершат тестировать через несколько недель

Фото: flickr

Министерство здравоохранения планирует запустить в тестовом режиме электронные больничные уже в августе.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, система проходит тестирование в более чем 700 больницах, его завершение ожидают в течение 1-2 недель.

В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме - будут и электронные и обычные больничные. В будущем мы довольно быстро перейдем на электронный реестр больничных", - сказал Степанов.

Он добавил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда, а также будут иметь возможность подписать его с помощью электронной подписи.

По мнению министра, эта система позволит снизить риск фальсификаций, и сэкономить средства, которые использовались на закупку бумажных больничных.

Ежегодно Минздрав покупал эти листки нетрудоспособности на более чем 4 млн гривен. Это неуместно", - добавил Степанов.

Напомним, Минздрав готовит больницы ко второй волне COVID-19 в трех областях.