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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
12 июля 2020, 13:39

В Украине планируют создать бесплатные курсы украинского языка

12 июля 2020, 13:39
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В офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств государственного бюджета.

Об этом сообщил новый языковый омбудсмен Тарас Креминь, передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Речь идет о массовости внедрения таких курсов.

Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления", — сказал языковой омбудсман.

Напомним, правительство утвердило на должность языкового омбудсмена Тараса Креминя на своем заседании 8 июля по итогам проведения рейтингового голосования.

украинский язык Украина Омбудсмен бюджет школа
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