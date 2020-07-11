На Прикарпатье СБУ заблокировала нелегальную добычу нефти

Добыча осуществлялась без документов из государственной скважины

Добыча осуществлялась без документов из государственной скважины

Фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, добычу организовало предприятие с иностранными инвестициями без предусмотренных законом разрешений и без уплаты соответствующих сборов.

Дельцы успели добыть нефти на более чем 1 миллион гривен по рыночным ценам и незаконно реализовать ее на нефтеперерабатывающие заводы на востоке Украины. Для легализации сырья, коммерсанты по документам оформляли сделку под видом законных хозяйственных операций", - говорится в сообщении.

Они получили доступ к добыче при содействии чиновников одного из государственных учреждений Ивано-Франковска, на балансе которого с научно-исследовательской целью находилась скважина.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 40 тонн нефти, документы, черновые записи, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и наличные в сумме почти 130 тысяч гривен, вероятно полученные от противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Для оценки ущерба, нанесенного окружающей среде, привлечено соответствующих экспертов. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Запорожье прекратили деятельность группы, призывающей к созданию "ЗНР".