На Прикарпатті СБУ заблокувала нелегальний видобуток нафти

Видобуток здійснювався без документів із державної свердловини

Видобуток здійснювався без документів із державної свердловини

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, видобуток організувало підприємство з іноземними інвестиціями без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів.

Ділки встигли видобути нафти на понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами та незаконно реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України. Для легалізації сировини, комерсанти за документами оформляли оборудку під виглядом законних господарських операцій", - йдеться в повідомленні.

Вони отримали доступ до видобутку за сприяння чиновників одного з державних закладів Івано-Франківська, на балансі якого з науково-дослідною метою перебувала свердловина.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 40 тонн нафти, документи, чорнові записи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку у сумі майже 130 тисяч гривень, ймовірно отриману від протиправної діяльності", - додали в СБУ.

Для оцінки шкоди, завданої довкіллю, залучено відповідних експертів. Відкрита кримінальна справа.

Нагадаємо, у Запоріжжі припинили діяльність групи, що закликала до створення "ЗНР".