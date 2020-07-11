На Прикарпатті СБУ заблокувала нелегальний видобуток нафти
В Долинському районі Івано-Франківської області працівники СБУ блокували незаконний видобуток нафти з державної свердловини.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, видобуток організувало підприємство з іноземними інвестиціями без передбачених законом дозволів та без сплати відповідних зборів.
Ділки встигли видобути нафти на понад 1 мільйон гривень за ринковими цінами та незаконно реалізувати її на нафтопереробні заводи на сході України. Для легалізації сировини, комерсанти за документами оформляли оборудку під виглядом законних господарських операцій", - йдеться в повідомленні.
Вони отримали доступ до видобутку за сприяння чиновників одного з державних закладів Івано-Франківська, на балансі якого з науково-дослідною метою перебувала свердловина.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 40 тонн нафти, документи, чорнові записи, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку у сумі майже 130 тисяч гривень, ймовірно отриману від протиправної діяльності", - додали в СБУ.
Для оцінки шкоди, завданої довкіллю, залучено відповідних експертів. Відкрита кримінальна справа.
Нагадаємо, у Запоріжжі припинили діяльність групи, що закликала до створення "ЗНР".