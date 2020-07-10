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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июля 2020, 21:26

В Днепре "накрыли" крупную контрабанду лекарств

10 июля 2020, 21:26
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Из Северной Африки в Украину систематически ввозили лекарства с содержанием наркотических и психотропных веществ
Из Северной Африки в Украину систематически ввозили лекарства с содержанием наркотических и психотропных веществ
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В Днепре задержали участников организованной преступной группировки, которые наладили масштабную контрабанду лекарственных средств с содержанием прекурсоров из одной из стран Северной Африки.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что до введения карантинных ограничений курьеры ввозили прекурсоры регулярными авиарейсами. С открытием авиасообщения организаторы собирались "восстановить" наркобизнес.

Из ввезенных прекурсоров в специально оборудованных лабораториях наркодельцы изготавливали психотропное вещество метамфетамин. "Товар" злоумышленники реализовывали через разветвленную сеть дилеров в Днепропетровской области. Ежемесячный объем перемещаемых прекурсоров составлял 40-60 кг, а доход наркодельцов - почти 5 млн грн.

В рамках уголовного производства провели обыски по адресам проживания фигурантов. Во время следственных действий изъято почти 10 кг гидрохлорида псевдоэфедрина, более 100 г метамфетамина, более чем пять литров прекурсоров, семь единиц огнестрельного оружия, 5 ручных гранат и патроны различного калибра, средства для фасовки наркотиков.

Пятерым участникам преступной группы сообщено о подозрении по ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Также к этим лицам планируется применить меры в виде содержания под стражей согласно ст. 214 УПК Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых всем фигурантам уголовного производства планируется сообщить о подозрениях по ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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СБУ наркотики уголовное дело контрабанда Днепр лекарства
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