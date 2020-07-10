На Закарпатье сепаратисты хотели обжаловать Трианонский мирный договор 1920 года

По этому договору часть земель Королевства Венгрия отошла к современной Закарпатской области

По этому договору часть земель Королевства Венгрия отошла к современной Закарпатской области

Контрразведка СБУ не допустила провокацию на Закарпатье, направленную на нарушение территориальной целостности Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Контрразведчики пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Полученная оперативниками информация засвидетельствовала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институциях результатов Трианонского мирного договора. Согласно с ним в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст.110 УК Украины, задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.

Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.

Напомним, вчера в Запорожье пресекли деятельность группы, которая призывала к созданию "Запорожской Народной Республики"