На Закарпатье сепаратисты хотели обжаловать Трианонский мирный договор 1920 года
Контрразведка СБУ не допустила провокацию на Закарпатье, направленную на нарушение территориальной целостности Украины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Контрразведчики пресекли деятельность группы граждан в Закарпатской области, действия которых содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Полученная оперативниками информация засвидетельствовала факты разработки и привлечения граждан Украины к воплощению стратегий обжалования в международных институциях результатов Трианонского мирного договора. Согласно с ним в 1920 году от Королевства Венгрия отошли территории, в том числе часть земель современной Закарпатской области.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст.110 УК Украины, задокументирован факт использования представителями иностранных организаций гражданина нашего государства для сбора подписей жителей области в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора.
Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины.
Организатору анкетирования следователями СБУ сообщено о подозрении. Ему избрана мера пресечения. Проверяется информация о возможной причастности к антиукраинской деятельности других лиц и организаций.
Напомним, вчера в Запорожье пресекли деятельность группы, которая призывала к созданию "Запорожской Народной Республики"