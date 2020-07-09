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09 июля 2020, 14:29 4

В Запорожье прекратили деятельность группы, призывающей к созданию "ЗНР"

09 июля 2020, 14:29 4
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Злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, которые выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины и создания террористических организаций по образцу "Л/ДНР"
Злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, которые выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины и создания террористических организаций по образцу "Л/ДНР"
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В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы людей, которые в интересах враждебных спецслужб расшатывали ситуацию в регионе и пропагандировали идеи «русской весны».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на СБУ.

После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали в Луганск. Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями так называемого "силового блока Л/ДНР", - говорится в сообщении.

По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений в мирной территории Украины. Накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и создании фейковой "Запорожской народной республики".

Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "Л/ДНР" и страны-агрессора, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 17 июня контрразведка задержала одессита, который призывал к созданию "Одесской народной республики".

СБУ террористы сепаратизм Запорожье ЛДНР банда
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