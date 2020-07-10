Пэрис Хилтон может принять участие в приватизационном аукционе гостиницы "Днепр"

Актриса хочет сделать его одним из первых объектов в своей новой сети гостиниц

Актриса хочет сделать его одним из первых объектов в своей новой сети гостиниц

Информация об этом попала в американские СМИ, сообщает блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Если подтвердится, то это будет лучшая новость за неделю. Речь идет об отеле "Днепр" в Киеве, насколько я понял", — прокомментировал Наумович.



Как следует из прикрепленного фото газеты, информация об интересе Пэрис Хилтон к гостинице "Днепр" стала известна от попросивших об анонимности представителей ее юридической команды.

Даладна. что, серьезно? Если подтвердится, то это будет лучшая новость за неделю) Речь идет об отеле "Днепр" в Киеве, насколько я понял. Опубліковано Sergey Naumovich Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Ранее сообщалось,что Банк мужа экс-министра финансов Маркаровой планирует купить гостиницу "Днепр" в центре Киева.