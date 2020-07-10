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Полиция задержала троих подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты" на Полтавщине
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
10 июля 2020, 19:02

Полиция задержала троих подозреваемых в ограблении машины "Укрпочты" на Полтавщине

10 июля 2020, 19:02
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Фото: Нацполиция Украины
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Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля «Укрпочты» на Полтавщине.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Задержанных подозревают в вооружённом ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты".

Также Геращенко сообщил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно...

Опубліковано Антоном Геращенком Пʼятниця, 10 липня 2020 р.

Напомним, на Полтавщине из автомобиля "Укрпочты" похитили более 2 миллионов гривен.

Полтавская область Полтавщина Полтава Укрпочта авто Ограбление взрыв полиция
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