Украина не готова к дистанционному обучению с сентября - президент

Основная причина - отсутствие покрытия всей страны скоростным мобильным интернетом

Основная причина - отсутствие покрытия всей страны скоростным мобильным интернетом

pixabay.com

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года в сентябре обучение проходило дистанционно. Для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.

Об этом он сообщил на брифинге в Волынской области, передает Regionews.

Если говорить о сентябре, то я считаю, что технически мы еще не готовы. Для дистанционного обучения необходимо, чтобы у нас 3G и 4G были по всей стране", - отметил президент.

Глава государства добавил, что назвать точные расчеты по поводу обучения детей в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом, которая не всегда прогнозируема.

Ранее Regionews сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится с представителями крупнейших предприятий и организаций Волыни.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не готова возобновить обучение в школах в обычном режиме с 1 сентября, однако власть делает все, чтобы школы открылись при благоприятных условиях.