09:56  09 июля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 810 новых случаев
10:32  09 июля
В Черновицкой области до сих пор подтоплены 4 населенных пункта
08:21  09 июля
Сутки в ООС: ранены трое украинских военных, один погиб
UA | RU
UA | RU
09 июля 2020, 12:19 9

Украина не готова к дистанционному обучению с сентября - президент

09 июля 2020, 12:19 9
Читайте також українською мовою
Основная причина - отсутствие покрытия всей страны скоростным мобильным интернетом
Основная причина - отсутствие покрытия всей страны скоростным мобильным интернетом
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока технически не готова к тому, чтобы с начала нового учебного года в сентябре обучение проходило дистанционно. Для этого нужно, чтобы 3G и 4G было по всей стране.

Об этом он сообщил на брифинге в Волынской области, передает Regionews.

Если говорить о сентябре, то я считаю, что технически мы еще не готовы. Для дистанционного обучения необходимо, чтобы у нас 3G и 4G были по всей стране", - отметил президент.

Глава государства добавил, что назвать точные расчеты по поводу обучения детей в школах не могут из-за ситуации с коронавирусом, которая не всегда прогнозируема.

Ранее Regionews сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретится с представителями крупнейших предприятий и организаций Волыни.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не готова возобновить обучение в школах в обычном режиме с 1 сентября, однако власть делает все, чтобы школы открылись при благоприятных условиях.

школа развитие президент обучение интернет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Как война кланов Фирташа и Яценюка в Черновцах породила новую политсилу
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Все публикации »
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »