Во Львове вернули льготные перевозки в общественном транспорте
Начать пользоваться льготами можно будет с 9 июля
Начать пользоваться льготами можно будет с 9 июля
8 июля львовская Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возобновлении льготных перевозок в транспорте города.
Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.
Он напомнил, что льготный проезд в транспорте Львова отменили 19 мая, и благодаря этому решению удалось спасти жизни многих людей.
Режим спецперевозок, введенный в связи с карантинными ограничениями, сохраняется. В общественном транспорте могут быть только сидячие пассажиры", - сказал он.
Садовый призвал льготников пользоваться транспортом только при крайней необходимости, с 11 до 16 часов, когда городской транспорт наименее загружен.
Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС.
На вокзале Киева установят автоматические системы измерения температурыВсе новости »
08 июля 2020, 19:23Боевики продолжают блокировать работу КПВВ, пропускают только на Луганщине
08 июля 2020, 15:44Кабинет министров запретил работу ночных клубов после 23 часов вечера
08 июля 2020, 15:41
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Зачем Петрашко хочет "взломать" ProZorro и почему это может стоить Украине $600 млн ежегодно
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине