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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 21:41 4

Во Львове вернули льготные перевозки в общественном транспорте

08 июля 2020, 21:41 4
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Начать пользоваться льготами можно будет с 9 июля
Начать пользоваться льготами можно будет с 9 июля
Фото: flickr
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8 июля львовская Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возобновлении льготных перевозок в транспорте города.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Он напомнил, что льготный проезд в транспорте Львова отменили 19 мая, и благодаря этому решению удалось спасти жизни многих людей.

Режим спецперевозок, введенный в связи с карантинными ограничениями, сохраняется. В общественном транспорте могут быть только сидячие пассажиры", - сказал он.

Садовый призвал льготников пользоваться транспортом только при крайней необходимости, с 11 до 16 часов, когда городской транспорт наименее загружен.

Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС.

Львов транспорт льгота Андрей Садовый карантин
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