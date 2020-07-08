Во Львове вернули льготные перевозки в общественном транспорте

Начать пользоваться льготами можно будет с 9 июля

Начать пользоваться льготами можно будет с 9 июля

Фото: flickr

8 июля львовская Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возобновлении льготных перевозок в транспорте города.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает RegioNews.

Он напомнил, что льготный проезд в транспорте Львова отменили 19 мая, и благодаря этому решению удалось спасти жизни многих людей.

Режим спецперевозок, введенный в связи с карантинными ограничениями, сохраняется. В общественном транспорте могут быть только сидячие пассажиры", - сказал он.

Садовый призвал льготников пользоваться транспортом только при крайней необходимости, с 11 до 16 часов, когда городской транспорт наименее загружен.

Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС.