Чиновники Садового признали, что сброшенный на Ровенщине мусор привезли со Львова

Львовяне заключили договор об утилизации отходов с местными коммунальщиками

Львовяне заключили договор об утилизации отходов с местными коммунальщиками

Фото: Ровенские новости

На Ровенщину приехали чиновники Львовского городского совета, чтобы выяснить, чей именно мусор сбросили вчера вблизи поселка Копани. Они признали, что отходы привезли со Львова и договорились об утилизации с ровенскими коммунальщиками.

Об этом пишет издание Ровенские новости, передает RegioNews.

На место происшествия прибыли представители Львовского городского совета во главе с директором департамента по вопросам обращения с отходами Романом Олейником. Изучив документы, а также осмотрев кучу мусора, чиновники признали, что отходы привезли в Копани со Львова.

Чиновники забрали медицинские пробирки, обнаруженные на свалке, с целью их дальнейшей утилизации и заключили договор с Демидовским ПУЖКХ об утилизации незаконно выброшенного бытового мусора.

Напомним, вчера на Ровенщине нашли 20 тонн бытового мусора и использованные пробирки для анализов на коронавирус, которые незаконно сбросили вблизи поселка Копани.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 239 "Загрязнение или порча земель".