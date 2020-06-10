Чиновники Садового признали, что сброшенный на Ровенщине мусор привезли со Львова
На Ровенщину приехали чиновники Львовского городского совета, чтобы выяснить, чей именно мусор сбросили вчера вблизи поселка Копани. Они признали, что отходы привезли со Львова и договорились об утилизации с ровенскими коммунальщиками.
Об этом пишет издание Ровенские новости, передает RegioNews.
На место происшествия прибыли представители Львовского городского совета во главе с директором департамента по вопросам обращения с отходами Романом Олейником. Изучив документы, а также осмотрев кучу мусора, чиновники признали, что отходы привезли в Копани со Львова.
Чиновники забрали медицинские пробирки, обнаруженные на свалке, с целью их дальнейшей утилизации и заключили договор с Демидовским ПУЖКХ об утилизации незаконно выброшенного бытового мусора.
Напомним, вчера на Ровенщине нашли 20 тонн бытового мусора и использованные пробирки для анализов на коронавирус, которые незаконно сбросили вблизи поселка Копани.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 239 "Загрязнение или порча земель".