В Донецкой области временно запретили посещать леса

В области объявили состояние чрезвычайной пожарной опасности

В области объявили состояние чрезвычайной пожарной опасности

Фото: flickr

Во избежание возникновения лесных пожаров, в Донецкой области ввели временный запрет на посещение лесов.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, передает RegioNews.

В частности, в период чрезвычайной опасности запрещается посещение лесных массивов, заезд на территорию лесного фонда транспортных средств и разведение костров в лесу.

Также под запрет попадает выжигание травы, в том числе на участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам.

Запрещено курить сигаренты и бросать в лесных массивах непогашенные спички и окурки.

Спасатели Донетчины надеются на понимание гражданами ситуации. Ведь ограничения на посещение временные и введены вынужденно", - говорится в сообщении.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правительство выделит средства для компенсаций пострадавшим в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области.