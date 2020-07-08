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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
08 июля 2020, 14:32 10

В Донецкой области временно запретили посещать леса

08 июля 2020, 14:32 10
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В области объявили состояние чрезвычайной пожарной опасности
В области объявили состояние чрезвычайной пожарной опасности
Фото: flickr
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Во избежание возникновения лесных пожаров, в Донецкой области ввели временный запрет на посещение лесов.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области, передает RegioNews.

В частности, в период чрезвычайной опасности запрещается посещение лесных массивов, заезд на территорию лесного фонда транспортных средств и разведение костров в лесу.

Также под запрет попадает выжигание травы, в том числе на участках, непосредственно примыкающих к лесным массивам.

Запрещено курить сигаренты и бросать в лесных массивах непогашенные спички и окурки.

Спасатели Донетчины надеются на понимание гражданами ситуации. Ведь ограничения на посещение временные и введены вынужденно", - говорится в сообщении.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правительство выделит средства для компенсаций пострадавшим в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области.

лес пожар ГСЧС Донецкая область запрет
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