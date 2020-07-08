Лесные пожары на Луганщине: что известно

Угрозы для населенных пунктов больше нет

Угрозы для населенных пунктов больше нет

Фото: ГСЧС

В Луганской области, не смотря на продолжающиеся лесные пожары, отсутствует угроза для насленных пунктов и их жителей.

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"В связи с тем, что был очень сильный ветер, 25 м/с и он резко менял направление, пожар начал распространяться хаотично и в непрогнозируемых направлениях. Основные наши усилия были сосредоточены на тушении лесного пожара, но из-за сильных порывов ветра пожар перекинулся на населенный пункт. Оценив ситуацию, мы привлекли технику из других регионов", - рассказал глава ГСЧС.

По его словам, сейчас в области только от ГСЧС работает 113 единиц техники и более 500 человек личного состава. Также работают подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и инженерная техника Вооруженных сил Украины, которая осуществляет пробивку минерализованных полос.

На сегодняшний день угроза для населенных пунктов отсутствует, работает пожарная авиация. Думаю, мы со своими задачами справимся в ближайшее время", - отметил Чечеткин.

Решение о запуске авиации принял президент Владимир Зеленский во время визита в область. Решение использовать авиацию для тушения лесных пожаров было принято, несмотря на то, что позиция боевиков о прекращении огня остается неопределенной, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство по гасению пожара. Президент сейчас принял решение по использованию авиации. Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения - это близость контактной линии и отсутствие у нас понимания со стороны окупационных властей с той стороны контактной линии", - сказал министр.

В то же время, правоохранители рассматривают три основные версии возникновения масштабного пожара на Луганщине. Среди них - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. Окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, основная задача сейчас - спасти людей, а также не допустить случаев мародерства.

Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правительство выделит средства для компенсаций пострадавшим в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области.

Кроме того, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.