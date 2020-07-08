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08 июля 2020, 11:41 8

Кабмин выделит средства пострадавшим в пожаре на Луганщине - Зеленский

08 июля 2020, 11:41 8
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Сумма компенсаций может составить 50 млн гривен
Сумма компенсаций может составить 50 млн гривен
Фото: Facebook
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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что правительство выделит средства для компенсаций пострадавшим в результате масштабных лесных пожаров в Луганской области.

Об этом сообщает Офис президента Facebook, передает RegioNews.

То, что сейчас услышал, предложение по поводу того, чтобы очень быстро перечислить 50 млн гривен, они есть у Кабмина, чтобы помочь людям", - отметил президент.

"Мы решили предоставить 300 тыс. грн каждой семье, потерявшей дом, для того, чтобы можно было купить собственное жилье... Мы выделим каждому человеку отдельно еще по 20 тыс. грн для поддержки из-за этой ситуации... Отдельная сумма будет на погибших", - сообщил Зеленский.

Заметим, что Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Где он заслушал доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Также на место происшествия прибыли секретарь СНБО, главы МВД, ГСЧС и Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров с просьбой признать масштабные пожары на Луганщине чрезвычайной ситуацией государственного уровня.

Кабмин пожар бюджет президент Луганская область
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