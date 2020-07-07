"Укрзализныця" возобновила движение еще 12 пригородных поездов
7 июля "Укрзализныця" возобновила движение еще 12 пригородных поездов, в целом на территории Украины вышли на маршруты 645 пригородных поездов.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.
В ведомстве отмечают, что пять пригородных направлений соединяют Киев с городами-сателлитами, что должно разгрузить автодороги на подъездах к столице.
В частности, это поезда №7001 Борщаговка-Клавдиево, №7006 Буча - Святошино, №6670 Бородянка - Борщаговка, №7010 Клавдиево - Борщаговка, №6612 Клавдиево - Борщаговка.
Назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Также "Укрзализныця" назначила пригородные поезда:
№6016 Фастов - Киев;
№6814 Киев-Волынский -Яготин;
№6823 Яготин - Киев-Волынский;
№6931 Нежин - Киев-Волынский;
№6932 Киев-Волынский - Нежин;
№6506 Плавные - Запорожье-2;
№6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный.
В ведомстве отметили, что использование пассажирами и железнодорожниками масок является обязательным, а контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой.
В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской и Волынской областях восстановили движение пригородных поездов.