Пассажирские железнодорожные перевозки продолжают постепенно восстанавливаться

Пассажирские железнодорожные перевозки продолжают постепенно восстанавливаться

Фото: flickr

7 июля "Укрзализныця" возобновила движение еще 12 пригородных поездов, в целом на территории Украины вышли на маршруты 645 пригородных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что пять пригородных направлений соединяют Киев с городами-сателлитами, что должно разгрузить автодороги на подъездах к столице.

В частности, это поезда №7001 Борщаговка-Клавдиево, №7006 Буча - Святошино, №6670 Бородянка - Борщаговка, №7010 Клавдиево - Борщаговка, №6612 Клавдиево - Борщаговка.

Назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также "Укрзализныця" назначила пригородные поезда:

№6016 Фастов - Киев;

№6814 Киев-Волынский -Яготин;

№6823 Яготин - Киев-Волынский;

№6931 Нежин - Киев-Волынский;

№6932 Киев-Волынский - Нежин;

№6506 Плавные - Запорожье-2;

№6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный.

В ведомстве отметили, что использование пассажирами и железнодорожниками масок является обязательным, а контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой.

В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской и Волынской областях восстановили движение пригородных поездов.