В Ровенской и Волынской областях восстановили движение пригородных поездов

Запланировано курсирование 10 пригородных поездов в обоих регионах

Запланировано курсирование 10 пригородных поездов в обоих регионах

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци", передает RegioNews.

Такое решение было принято на основании разрешения региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ровенской областях.

С 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда:

№6092/6091 Ровно - Львов;

№6096/6095 Львов - Ровно;

№6384/6383 Красное - Ровно - Здолбунов;

№6382/6381 Здолбунов - Ровно - Красное;

№6302 Березовка - Ковель;

№6307 Ковель - Березовка;

№6341/6342 Сарны - Здолбунов;

№6335/6336 Здолбунов - Сарны;

№6319/6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель;

№6320/6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы, а также напомнили, что действуют ограничения по количеству пассажиров.

Перевозки по Ровенской области в пределах 50 процентов количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов на Прикарпатье.