В Ровенской и Волынской областях восстановили движение пригородных поездов
30 июня "Укрзализныця" частично восстанавливает курсирования пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях.
Об этом сообщает пресс-служба "Укразализныци", передает RegioNews.
Такое решение было принято на основании разрешения региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ровенской областях.
С 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда:
№6092/6091 Ровно - Львов;
№6096/6095 Львов - Ровно;
№6384/6383 Красное - Ровно - Здолбунов;
№6382/6381 Здолбунов - Ровно - Красное;
№6302 Березовка - Ковель;
№6307 Ковель - Березовка;
№6341/6342 Сарны - Здолбунов;
№6335/6336 Здолбунов - Сарны;
№6319/6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель;
№6320/6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.
В "Укрзализныце" призвали пассажиров соблюдать все санитарные нормы, а также напомнили, что действуют ограничения по количеству пассажиров.
Перевозки по Ровенской области в пределах 50 процентов количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов на Прикарпатье.