В пяти областях Украины за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19 - Минздрав

Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР

Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР

Фото: из открытых источников

По состоянию на 7 июля в Хмельницкой, Черниговской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях не выявлено ни одного нового случая коронавируса.