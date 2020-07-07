В пяти областях Украины за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19 - Минздрав
Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР
Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР
По состоянию на 7 июля в Хмельницкой, Черниговской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях не выявлено ни одного нового случая коронавируса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни.
Как свидетельствуют данные системы мониторинга, за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 144, Закарпатской области - 83 и городе Киеве - 63.
Напомним, в Украине на утро 7 июля зафиксировали 564 новых случаев коронавірусної болезни, всего 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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