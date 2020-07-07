"Укрзалізниця" відновила рух ще 12 приміських поїздів
7 липня "Укрзалізниця" відновила рух ще 12 приміських поїздів, загалом на території України вийшли на маршрути 645 приміських поїздів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
У відомстві зазначають, що п’ять приміських напрямків з’єднують Київ з містами-сателітами, що має розвантажити автошляхи на під’їздах до столиці.
Зокрема, це поїзди №7001 Борщагівка—Клавдієво, №7006 Буча — Святошин, №6670 Бородянка - Борщагівка, №7010 Клавдієво - Борщагівка, №6612 Клавдієво - Борщагівка.
Призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Також "Укрзалізниця" призначила приміські поїзди:
№6016 Фастів — Київ;
№6814 Київ-Волинський —Яготин;
№6823 Яготин — Київ-Волинський;
№6931 Ніжин — Київ-Волинський;
№6932 Київ-Волинський – Ніжин;
№6506 Плавні — Запоріжжя-2;
№6004 Кам’янське-Пасажирське — Дніпро-Головний.
У відомстві наголосили, що використання пасажирами та залізничниками масок є обов'язковим, а контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою.
У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Рівненській та Волинській областях відновили рух приміських поїздів.