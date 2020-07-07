Пасажирські залізничні перевезення продовжують поступово відновлюватись

Пасажирські залізничні перевезення продовжують поступово відновлюватись

Фото: flickr

7 липня "Укрзалізниця" відновила рух ще 12 приміських поїздів, загалом на території України вийшли на маршрути 645 приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що п’ять приміських напрямків з’єднують Київ з містами-сателітами, що має розвантажити автошляхи на під’їздах до столиці.

Зокрема, це поїзди №7001 Борщагівка—Клавдієво, №7006 Буча — Святошин, №6670 Бородянка - Борщагівка, №7010 Клавдієво - Борщагівка, №6612 Клавдієво - Борщагівка.

Призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Також "Укрзалізниця" призначила приміські поїзди:

№6016 Фастів — Київ;

№6814 Київ-Волинський —Яготин;

№6823 Яготин — Київ-Волинський;

№6931 Ніжин — Київ-Волинський;

№6932 Київ-Волинський – Ніжин;

№6506 Плавні — Запоріжжя-2;

№6004 Кам’янське-Пасажирське — Дніпро-Головний.

У відомстві наголосили, що використання пасажирами та залізничниками масок є обов'язковим, а контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою.

У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській та Волинській областях відновили рух приміських поїздів.