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07 июля 2020, 11:13 6

Мэр Чернигова Атрошенко грубо высказался о президентском "Государстве в смартфоне"

07 июля 2020, 11:13 6
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Также городской голова заявил, что усилия правительства по борьбе с коронавирусом являются неадекватными
Также городской голова заявил, что усилия правительства по борьбе с коронавирусом являются неадекватными
Фото: Чернигов online
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На сегодняшнем утреннем совещании Владислав Атрошенко раскритиковал идею президента о «Государстве в смартфоне» и првительственные методы борьбы с коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Чернигов online.

Черниговский городской голова на утренней совещании в горсовете грубо высказался о президентской концепции "Государство в смартфоне".

Государство в смартфоне. Какой смартфон? Это в голове чьей-то больной смартфон. Этого в жизни нет. Мы даже не знаем, сколько населения в стране и городах", – отметил Владислав Атрошенко.

Также мэр заявил, что усилия правительства и высших звеньев власти по борьбе с коронавирусом являются неадекватными. Мол, хватает и других болезней, но о них почему-то не говорят.

Веру, армию и язык люди кушать не захотели. Не съедят и коронавирус", – заявил Владислав Атрошенко.

Напомним, в минувшие выходные в Нежине партия Атрошенко устроила концерт во время карантина

Ранее мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".

коронавирус Государство в смартфоне Владимир Зеленский Чернигов мэр президент Атрошенко Владислав
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