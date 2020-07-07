Мэр Чернигова Атрошенко грубо высказался о президентском "Государстве в смартфоне"

Также городской голова заявил, что усилия правительства по борьбе с коронавирусом являются неадекватными

Также городской голова заявил, что усилия правительства по борьбе с коронавирусом являются неадекватными

Фото: Чернигов online

На сегодняшнем утреннем совещании Владислав Атрошенко раскритиковал идею президента о «Государстве в смартфоне» и првительственные методы борьбы с коронавирусом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание Чернигов online.

Черниговский городской голова на утренней совещании в горсовете грубо высказался о президентской концепции "Государство в смартфоне".

Государство в смартфоне. Какой смартфон? Это в голове чьей-то больной смартфон. Этого в жизни нет. Мы даже не знаем, сколько населения в стране и городах", – отметил Владислав Атрошенко.

Также мэр заявил, что усилия правительства и высших звеньев власти по борьбе с коронавирусом являются неадекватными. Мол, хватает и других болезней, но о них почему-то не говорят.

Веру, армию и язык люди кушать не захотели. Не съедят и коронавирус", – заявил Владислав Атрошенко.

Напомним, в минувшие выходные в Нежине партия Атрошенко устроила концерт во время карантина

Ранее мэр Чернигова обозвал идиотами нардепов от "Слуг народа".