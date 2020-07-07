Мэрия Киева закупила полторы тысячи именных часов
Стоимость покупки – 3,7 миллиона гривен
Стоимость покупки – 3,7 миллиона гривен
Аппарат Киевской городской государственной администрации (КГГА) закупил у ООО “Киевский часовой завод” полторы тысячи именных часов Киевского городского головы марки Kleynod.
Согласно системы государственных закупок ProZorro, подрядчик должен поставить 875 мужских и 625 женских часов, цена за единицу – 2,05 тыс. грн, пишет RegioNews.
Сумма сделки составила 3,69 млн гривен. Первые 200 часов должны поставить в течение месяца, а остальные – до 21 декабря 2020 года.
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