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07 июля 2020, 12:16 4

Мэрия Киева закупила полторы тысячи именных часов

07 июля 2020, 12:16 4
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Стоимость покупки – 3,7 миллиона гривен
Стоимость покупки – 3,7 миллиона гривен
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Аппарат Киевской городской государственной администрации (КГГА) закупил у ООО “Киевский часовой завод” полторы тысячи именных часов Киевского городского головы марки Kleynod.

Согласно системы государственных закупок ProZorro, подрядчик должен поставить 875 мужских и 625 женских часов, цена за единицу – 2,05 тыс. грн, пишет RegioNews.

Сумма сделки составила 3,69 млн гривен. Первые 200 часов должны поставить в течение месяца, а остальные – до 21 декабря 2020 года.

Напомним, Харьковские коммунальщики приобретут элитный катафалк за пять миллионов

Киев бюджетные деньги мэр закупки КГГА
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