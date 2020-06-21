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21 июня 2020, 10:50 41

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие (ОНОВЛЯЕТСЯ)

21 июня 2020, 10:50 41
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По состоянию на 11.00 сообщается, что нашли одного погибшего. Эвакуирован 21 человек, деблокировано - 3. Информация о жертвах и разрушениях уточняется
По состоянию на 11.00 сообщается, что нашли одного погибшего. Эвакуирован 21 человек, деблокировано - 3. Информация о жертвах и разрушениях уточняется
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В жилом доме произошел, предварительно, взрыв газа. На месте работают подразделения ГСЧС и Национальная полиция.

Об этом пишет RegioNews ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня в 10 часов утра в Дарницком районе Киева, по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв.

Страшные вещи происходят - взрыв дома рядом с нашим домом Люди говорят, что газ. Проспект Григоренка в Киеве.

Опубликовано Anton Drobovych Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Предварительно – взорвалась газовоздушная смесь с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

На месте происшествия работают 75 спасателей и 15 единиц техники.

Прямо сейчас произошел взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы.

Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 21 июня 2020 г.

По словам очевидцев, взрывом уничтожена часть лестничных перекрытий.
Поэтому некоторые жильцы остаются в квартирах, не имея возможности спуститься вниз и покинуть здания.

Некоторым людям удалось выйти во двор. Среди тех жильцов разрушенного дома, которые заблокированы в квартирах, есть и обитатели самых высоких этажей. В частности, жильцов 9-го этажа будут эвакуировать пожарные.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Напомним, 9 июня на Днепропетровщине произошел взрыв в квартире депутата горсовета

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