В Киеве произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие (ОНОВЛЯЕТСЯ)

По состоянию на 11.00 сообщается, что нашли одного погибшего. Эвакуирован 21 человек, деблокировано - 3. Информация о жертвах и разрушениях уточняется

По состоянию на 11.00 сообщается, что нашли одного погибшего. Эвакуирован 21 человек, деблокировано - 3. Информация о жертвах и разрушениях уточняется

В жилом доме произошел, предварительно, взрыв газа. На месте работают подразделения ГСЧС и Национальная полиция.

Об этом пишет RegioNews ссылкой на ГСЧС Украины. Сегодня в 10 часов утра в Дарницком районе Киева, по ул. Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв. Страшные вещи происходят - взрыв дома рядом с нашим домом Люди говорят, что газ. Проспект Григоренка в Киеве. Опубликовано Anton Drobovych Воскресенье, 21 июня 2020 г. Предварительно – взорвалась газовоздушная смесь с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей. На месте происшествия работают 75 спасателей и 15 единиц техники. Прямо сейчас произошел взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы. Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 21 июня 2020 г. По словам очевидцев, взрывом уничтожена часть лестничных перекрытий.

Поэтому некоторые жильцы остаются в квартирах, не имея возможности спуститься вниз и покинуть здания. Некоторым людям удалось выйти во двор. Среди тех жильцов разрушенного дома, которые заблокированы в квартирах, есть и обитатели самых высоких этажей. В частности, жильцов 9-го этажа будут эвакуировать пожарные. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Напомним, 9 июня на Днепропетровщине произошел взрыв в квартире депутата горсовета

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