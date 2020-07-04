В Киеве произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавшие

Причина конфликта пока неизвестна

Причина конфликта пока неизвестна

Фото: Киев Оперативный

В субботу около 4 часов утра неизвестные устроили драку со стрельбой в Киеве на Бессарабской площади.

Об этом в Facebook сообщает сообщество "Киев оперативный", передает RegioNews.

Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города - в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые гамселились между собой. Есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Конфликт возник на летней террасе возле торгового центра, во время драки один из участников совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

Причина конфликта неизвестна. В результате три человека пострадали, еще десять участников драки задержали полицейские.

В частности, одна женщина получила ранение ноги, еще двое попали в больницу с ножевыми ранениями

Также сообщество "Киев оперативный" распространило видео драки.

Напомним, ранее в КГГА подрались депутат Киевсовета и заместитель главного архитектора Киева.