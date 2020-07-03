15:44  03 июля
ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО
18:17  03 июля
Елена Зеленская выздоровела от коронавируса
18:23  03 июля
Сводка ООС: оккупанты обстреливали ВСУ из гранатометов и минометов
UA | RU
UA | RU
03 июля 2020, 17:24 2

В ДТП на Львовщине пострадали 11 человек

03 июля 2020, 17:24 2
Читайте також українською мовою
На трассе столкнулись микроавтобус и легковушка
На трассе столкнулись микроавтобус и легковушка
Читайте також
українською мовою

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге «Киев-Чоп» в селе Нагорное Сколевского района.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус "Фольксваген", которым управлял 45-летний житель города Хмельницкий и легковой автомобиль "Ауди", за рулем которого находился 32-летний житель Закарпатья. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

За медицинской помощью обратились одиннадцать человек – водитель и двое пассажирок "Ауди", а также восемь пассажиров микроавтобуса. Сейчас медики уточняют диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сколевского отделение полиции, полицейские устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Напомним, 21 июня машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося дома в Киеве .

ДТП Львов полиция Львовщина авария
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Продавал должности в Кабмине: правоохранители задержали мошенника
03 июля 2020, 14:21
ЧП в Кирилловке: полицейские провели обыски на злосчастной базе отдыха
03 июля 2020, 13:49
На западной Украине подтопленными остаются 11 населенных пунктов
03 июля 2020, 11:06
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Все блоги »