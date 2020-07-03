В ДТП на Львовщине пострадали 11 человек

На трассе столкнулись микроавтобус и легковушка

На трассе столкнулись микроавтобус и легковушка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись микроавтобус "Фольксваген", которым управлял 45-летний житель города Хмельницкий и легковой автомобиль "Ауди", за рулем которого находился 32-летний житель Закарпатья. Также предварительно установлено, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

За медицинской помощью обратились одиннадцать человек – водитель и двое пассажирок "Ауди", а также восемь пассажиров микроавтобуса. Сейчас медики уточняют диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сколевского отделение полиции, полицейские устанавливают личности участников и обстоятельства происшествия. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Напомним, 21 июня машина Нацгвардии попала в ДТП возле взорвавшегося дома в Киеве .