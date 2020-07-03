Полиция устанавливает лиц, причастных к взрыву в офисе ОПЗЖ в Полтаве

В результате взрыва легкие травмы получила 22-летняя секретарша, ее госпитализировали в больницу

В результате взрыва легкие травмы получила 22-летняя секретарша, ее госпитализировали в больницу

Фото: МВД

В помещении партийного офиса повреждены стены и мебель

Об этом сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет RegioNews.

На месте происшествия работают сотрудники взрывотехнической и экспертной служб криминального блока и следственно-оперативная группа.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к взрыву в офисе политической партии. Проводится осмотр места взрыва для выяснения всех обстоятельств и типа взрывного предмета. Оперативники общаются со свидетелями и очевидцами, а также проверяют наличие видеокамер, которые могли зафиксировать момент совершения правонарушения и причастных к нему лиц", - сообщил Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он также добавил, что после проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

Напомним, несколько часов назад стало известно, что в Полтаве в офис партии ОПЗЖ бросили гранату