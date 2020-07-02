В КГГА подрались депутат Киевсовета и заместитель главного архитектора Киева

Один из участников драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга

Один из участников драки находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга

На фото: Юрий Таций (скрин видео)

В Департаменте градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации произошла потасовка между заместителем директора департамента Юрием Тацием и депутатом Киевсовета от фракции ВО “Свобода” Владимиром Назаренко.

Об инциденте стало известно из сообщений участников драки на своих страницах в Facebook, пишет RegioNews.

Заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций заявил, что в его кабинет без предупреждения пришел депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Народный избранник был агрессивно настроен и начал "разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти”. Затем, как утверждает Юрий Таций, депутат уничтожил часть документов, которые находились на столе чиновника.

Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов. Пришлось вызвать полицию, которая составила протокол на депутата и проводит расследование. В моем кабинете есть система видеофиксации, все материалы из нее также переданы полицейским. Я сейчас в больнице с подозрением на сотрясение мозга”, – написал Таций.

Сьогодні у Департаменті містобудування та архітектури КМДА сталась дуже неприємна ситуація. До мого кабінету прийшов... Опубліковано Юрій Тацій Четвер, 2 липня 2020 р.

В свою очередь Владимир Назаренко заявил, что это чиновник напал на него.

Только что на меня напал и ударил по лицу, оскорбил мою офицерскую честь подельник Кличко Юрий Таций, который выдает незаконные градострои (вероятно, речь идет о градостроительных условиях и ограничениях) и легализирует незаконные градострои”, – написал Назаренко.

Щойно на мене напав і вдарив по обличчю, образив мою офіцерську честь подельнік Кличка Юрій ТАЦІЙ, який видає незаконні Містобуди і легалізовує незаконні Містобуди. Прошу підтримки Хрещатик, 32 Опубліковано Володимиром Назаренком Четвер, 2 липня 2020 р.

На відео можете бачити нахабство нападника На місці вже працює поліція, пишемо заяву Нагадую! Юрій ТАЦІЙ, який намагається легалізувати незаконні забудови, щойно здійснив напад на мене, намагаючись приховати корупційні документи Опубліковано Володимиром Назаренком Четвер, 2 липня 2020 р.

Позже Назаренко добавил еще один пост, в котором объяснил причины драки, а именно нежелание Тация ограничивать своими решениями нелегальные застройки.

В конце Назаренко написал, что будет требовать отставки чиновника.

Через що ж стався конфлікт з Тацієм в Департаменті містобудуванння Всі, хто цікавиться столичною політикою, давно... Опубліковано Володимиром Назаренком Четвер, 2 липня 2020 р.

Напомним, сегодня нардеп от "Слуги народа" Орест Саламаха заснул на заседании Верховной Рады.