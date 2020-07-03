Продавал должности в Кабмине: правоохранители задержали мошенника

Благодаря налаженной "схеме" ему удалось заработать более 1,5 млн долларов

Благодаря налаженной "схеме" ему удалось заработать более 1,5 млн долларов

Фото: Facebook

На Волыни следователи задержали мужчину во время получения им 200 тысяч долларов. Он "предлагал" трудоустроить другого волынянина на должность министра в Кабмин Украины. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области, передает RegioNews.

Основатель и председатель Луцкой городской организации одной из политических партий наладил преступную "схему" вымогания средств за якобы помощь в назначении на руководящие должности в высшие органы государственной власти Украины.

Мужчина представлялся от имени британской организации "Группы Ротшильда", применял психологические манипуляции и легко входил в доверие к потерпевшим. На "схеме" ему удалось заработать более 1,5 млн долларов.

Злоумышленника задержали в одном из кафе Луцка во время получения средств.

Задержали главу местной общественной организации во время получения средств. В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли 200 тысяч долларов, заявление о вступлении потерпевшего в закрытую группу, заверенной печатью и кольцо , как доказательство того, что последний стал ее почетным членом", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследование по ч. 4 ст. 190 ККУ. Речь идет о мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что к руководителям мэрии Украинки в Обуховском районе Киевской области с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины.