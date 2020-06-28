Более сотни населенных пунктов на Прикарпатье остаются под водой

Затоплены более 1,3 тысячи домов

Затоплены более 1,3 тысячи домов

Фото: Нацполиция

На территории четырех западных областей - Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской остаются подтоплеными из-за непогоды более 1,3 тысяч домов.

Об сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

В частности, в Ивано-Франковской области в 55 населенных пунктах остаются подтопленными 1 038 домов, 1 180 подвалов и 1 619 приусадебных участков.

В Черновицкой области подтоплены 218 домов, 366 подвалов, 907 приусадебных участков. Откачана вода из 222 жилых домов, 89 колодцев и приусадебных участков, оказана помощь в укреплении 4 дамб.

Во Львовской области подтопления жилых домов ликвидированы, остаются затопленными 21 подвал и 6 приусадебных участков.

В Тернопольской области подтоплено 108 жилых домов и хозяйственных построек, 51 подвал, 263 приусадебных участка. Откачано более 340 куб. м воды из 14 жилых домов и 37 колодцев.

Кроме того, остаются разрушенными 150,5 км автодорог, 83 моста, поврежденными 582 км автодорог и 216 мостов.

В ГСЧС отмечают, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Напомним, Шмыгаль ранее сообщил, когда ожидать окончания паводков на западе Украины.