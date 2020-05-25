В Минюсте заявили о появлении платных камер в Черниговском СИЗО

Их также планируют создать в Харькове и Одессе

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Их также планируют создать в Харькове и Одессе

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции, передает RegioNews.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, камеры будут использовать в рамках экспериментального проекта по платных услугах с предоставлением улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах.

По ее словам, в Черниговском СИЗО стоимость платных камер будет составлять за 1 сутки - 500 грн, за неделю - 1600 грн, за месяц - 3500 грн.

Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" 8 мая 2020 года, 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор и 25 мая Черниговское СИЗО. На очереди Харьков и Одесса", - сообщила Высоцкая.

Она уточнила, что это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санвузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий.

Средства будут использовать на текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу", - подытожила она.

Напомним, в Киевском СИЗО 8 мая начали функционировать камеры с улучшенными условиями размещения.