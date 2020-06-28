Президент подписал закон, который позволит ОГА привлечь дополнительные средства на ремонт дорог

Речь идет о ремонте дорог местного значения

Речь идет о ремонте дорог местного значения

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли. Этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице по состоянию на 1 января года, предшествующего плановому.

Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними и внешними заимствованиями, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что завершился ремонт 25 км трассы Киев-Одесса.