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28 июня 2020, 14:14 4

Президент подписал закон, который позволит ОГА привлечь дополнительные средства на ремонт дорог

28 июня 2020, 14:14 4
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Речь идет о ремонте дорог местного значения
Речь идет о ремонте дорог местного значения
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли. Этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения в соответствующей административно-территориальной единице по состоянию на 1 января года, предшествующего плановому.

Указанные средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины для соответствующего местного бюджета.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними и внешними заимствованиями, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ.

Напомним, ранее сообщалось, что завершился ремонт 25 км трассы Киев-Одесса.

Владимир Зеленский Офис президента бюджет ремонт дорог ОГА ремонт
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