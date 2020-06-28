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28 июня 2020, 17:19 3

Шмыгаль: из-за наводнений в Украине пострадали 250 населенных пунктов

28 июня 2020, 17:19 3
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На ликвидацию последствий стихии выделят дополнительные средства
На ликвидацию последствий стихии выделят дополнительные средства
Фото: из открытых источников
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Из-за паводка на территории западных областей Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль.

Он отметил, что больше всех пострадала Ивано-Франковская область, а на ликвидацию последствий стихии Кабмин уже выделил 700 млн гривен.

Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние", - написал он.

Напомним, Шмыгаль ранее сообщил, когда ожидать окончания паводков на западе Украины.


Прикарпатье Денис Шмыгаль Наводнение деньги ремонт
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