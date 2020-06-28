Шмыгаль: из-за наводнений в Украине пострадали 250 населенных пунктов
На ликвидацию последствий стихии выделят дополнительные средства
На ликвидацию последствий стихии выделят дополнительные средства
Из-за паводка на территории западных областей Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.
Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль.
Он отметил, что больше всех пострадала Ивано-Франковская область, а на ликвидацию последствий стихии Кабмин уже выделил 700 млн гривен.
Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние", - написал он.
Напомним, Шмыгаль ранее сообщил, когда ожидать окончания паводков на западе Украины.
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона