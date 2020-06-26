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В некоторых регионах Украины учителей допускают к ВНО без ИФА-теста
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26 июня 2020, 20:13 2

В некоторых регионах Украины учителей допускают к ВНО без ИФА-теста

26 июня 2020, 20:13 2
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О проведенном иммуноферментном анализе отчитались во Львове, а в Тернополе педагогам делали ПЦР-тесты.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Во Львове, перед началом ВНО, учителям было проведено ИФА-тестирование, которое выявило СOVID-19 у 32 педагогов.

В то же время, в Тернопольском горсовете, сообщили, что их педагоги перед ВНО прошли ПЦР-тестирование.

Однако, как сообщили в Одесском городском совете, учителям, привлеченные к ВНО, был проведен лишь температурный скрининг.

Медики были на местах, всем делали скрининг температуры", - сообщили в горсовете.

Ни одного, ни ПЦР, ни ИФА-тестирование на коронавирус не проходили и учителя на Днепропетровщине.

Наши учителя не проходили ни ПЦР, ни ИФА", - отметили в Днепровской городском совете.

Напомним, Госкомиссия разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля при условии соблюдения ряда противоэпидемических мероприятий.

коронавирус карантин ВНО тесты учителя Львов Одесса Тернополь Днепр
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