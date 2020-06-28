Степанов рассказал, когда откроют детские лагеря и стоит ли носить маску на пляже

Минздрав упрекает украинцев за несоблюдение правил карантина

Минздрав упрекает украинцев за несоблюдение правил карантина

Фото: из открытых источников

После смягчения карантина жители большинства европейских стран не прекратили соблюдать ограничения, поэтому роста заболеваемости COVID-19 там не произошло. В то же время в Украине люди начали нарушать правила, поэтому эпидемическая ситуация ухудшилась.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр сообщил, что правительство Украины обратилось в контролирующие органы с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина.

По словам министра, детские оздоровительные учреждения не откроют раньше 31 июля, так как в них слишком высокий риск вспышки коронавируса.

Я думаю, просто надо обратить внимание на количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают. И тогда гораздо легче понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям", - сказал Степанов.

Он объяснил, что в детских лагерях есть высокий риск вспышки коронавируса, поскольку большое количество детей приезжают из разных регионов, а потом находятся вместе определенное время.

В то же время, министр назвал условия ношения медицинских масок и распираторов на пляжах во время отдыха.

Так, в случае большого скопления людей на пляже рекомендуется носить маски, если же придерживаться социальной дистанции в 1,5 м, то можно не надевать.

То, что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина, на пляже является основным критерием и основной рекомендацией, которой надо пользоваться, это соблюдение социальной дистанции", - сказал Степанов.

По его словам, носить маски на воздухе рекомендуют только в том случае, если вы находитесь в большом скоплении людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в 13 областях Украины ужесточают карантин.

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