Количество больных COVID-19 снизилось, зафиксировано 646 новых случаев

Лидерами по заболеваемости остаются Черновицкая, Львовская и Ровенская области

Лидерами по заболеваемости остаются Черновицкая, Львовская и Ровенская области

Фото: flickr

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

За сутки зафиксировано 646 новых случаев. Количество активных больных составляет 23 454 человека. В общем 1147 пациентов умерли, 19 027 человек выздоровели.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.

Сейчас госпитализированы 4559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 11644 лиц, подключению к аппарату ИВЛ - 393 пациента.

Заболевания подтверждено в 3175 детей и 6665 медиков, из них 4015 медработников выздоровели.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 1846 (1179 выздоровели)

Волынская обл. - 2312 (693 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)

Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)

Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2792 (943 выздоровели)

Запорожская обл. - 570 (418 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2350 (1096 выздоровел)

г. Киев - 4980 (1552 выздоровели)

Киевская обл. - 2546 (1318 выздоровели)

Кировоградская обл. - 646 (535 выздоровели)

Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)

Львовская обл. - 5292 (741 выздоровел)

Николаевская обл. - 442 (281 выздоровел)

Одесская обл. - 1632 (736 выздоровели)

Полтавская обл. - 312 (268 выздоровели)

Ровенская обл. - 3638 (1752 выздоровели)

Сумская обл. - 296 (219 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1913 (1139 выздоровели)

Харьковская обл. - 2098 (1070 выздоровели)

Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 798 (543 выздоровели)

Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4745 (1889 выздоровели)

Черниговская обл. - 535 (145 выздоровели).

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Напомним, 28 июня в Украине зафиксировали 917 новых случаев инфицирования коронавирусом.