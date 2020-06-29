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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июня 2020, 10:31 20

Количество больных COVID-19 снизилось, зафиксировано 646 новых случаев

29 июня 2020, 10:31 20
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Лидерами по заболеваемости остаются Черновицкая, Львовская и Ровенская области
Фото: flickr
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29 июня в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

За сутки зафиксировано 646 новых случаев. Количество активных больных составляет 23 454 человека. В общем 1147 пациентов умерли, 19 027 человек выздоровели.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (296,7), Львовской (175,5) и Ровенской (157,7) областях.

Сейчас госпитализированы 4559 человек, из них 83 человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 11644 лиц, подключению к аппарату ИВЛ - 393 пациента.

Заболевания подтверждено в 3175 детей и 6665 медиков, из них 4015 медработников выздоровели.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая обл. - 1846 (1179 выздоровели)
Волынская обл. - 2312 (693 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1087 (913 выздоровели)
Донецкая обл. - 481 (163 выздоровели)
Житомирская обл. - 1404 (746 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2792 (943 выздоровели)
Запорожская обл. - 570 (418 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2350 (1096 выздоровел)
г. Киев - 4980 (1552 выздоровели)
Киевская обл. - 2546 (1318 выздоровели)
Кировоградская обл. - 646 (535 выздоровели)
Луганская обл. - 80 (58 выздоровели)
Львовская обл. - 5292 (741 выздоровел)
Николаевская обл. - 442 (281 выздоровел)
Одесская обл. - 1632 (736 выздоровели)
Полтавская обл. - 312 (268 выздоровели)
Ровенская обл. - 3638 (1752 выздоровели)
Сумская обл. - 296 (219 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1913 (1139 выздоровели)
Харьковская обл. - 2098 (1070 выздоровели)
Херсонская обл. - 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 798 (543 выздоровели)
Черкасская обл. - 642 (454 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4745 (1889 выздоровели)
Черниговская обл. - 535 (145 выздоровели).

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Напомним, 28 июня в Украине зафиксировали 917 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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