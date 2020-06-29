Все пункты пропуска на границе с Венгрией возобновили работу

Ранее венгерская сторона возобновила пропуск пассажирских автобусов из Украины

Ранее венгерская сторона возобновила пропуск пассажирских автобусов из Украины

Фото: dpsu

29 июня на границе с Венгрией полностью восстановили работу пункты пропуска "Вилок - Тисабеч", "Лужники - Берегшурань", "Косино - Барабаш" и "Звонково - Лонья".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

По состоянию на 8:00 утра их пересекло 625 человек, в том числе 185 - на въезд в Украину и 440 - на выезд из Украины.

Также пограничники сообщили, что граждан Украины, которые планируют поездку в Венгрию на срок до 24 часов, не отправляют на карантин, если они въезжают в 30-километровую зону.

От таких лиц также не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда", - говорится в сообщении.

В то же время въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии соответствующих документов. Также лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Напомним, в Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое", чтобы выпускники школ могли поучаствовать в ВНО.