В 13 областях ужесточат карантин - Степанов

Усиление карантинных ограничений затронут общественный транспорт, спортзалы и детсады

Усиление карантинных ограничений затронут общественный транспорт, спортзалы и детсады

Фото: из открытых источников

В 13 областях Украины могут ужесточит карантинные ограничения из-за резкого увеличения количества новых случаев COVID-19 и нехватки коек в больницах.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

Главные санитарный врачи 13 областей обратятся в комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно усиления карантинных мер.

Критерии, которые определены в постановлении - они увеличены в 13 областях - это и западные области, это и Киев. Поэтому, будет соответствующее представление от санитарных врачей областей и на региональной комиссии ТЭБ и ЧС, которые уже будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона", - подчеркнул Степанов.

По его словам, усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и остальных заведений, которые есть в стране.

Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев за сутки обнаружили во Львовской области - 168 и в городе Киеве - 140, а также в Ровенской области - 111 и Закарпатье - 93 человека.