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22 июня 2020, 14:17 1

В Донецкой области возобновили пропуск через КПВВ "Новотроицкое"

22 июня 2020, 14:17 1
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Пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 9:00 до 18:00
Пропуск граждан через КПВВ будет осуществляться с 9:00 до 18:00
Фото: dpsu.gov.ua
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В Донецкой области возобновил работу контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое".

Об этом сообщили в прес-службе Донецкой ОГА, передает RegioNews.

Сейчас машины пересекают пункт пропуска", - сообщили в ОГА.

По состоянию на 12:00 из временно оккупированной территории через КПВВ "Новотроицкое" прибыло 13 человек, в том числе двое выпускников школ для участия в ВНО. На временно оккупированную территорию проследовало три человека.

Отмечается, что во время пересечения линии разграничения граждане проходят бесконтактный температурный скрининг. Также граждане, кроме тех, кто следует для сдачи внешнего независимого оценивания, обязаны будут пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью приложения "Дий вдома" или обсервацию.

Известно, что боевики продолжают до сих пор блокировать работу КПВВ "Марьинка" в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что группировка "ДНР" планирует 22 июня открыть пункт пропуска через линию разграничения в Еленовке.

КПВВ Донбасс Донецкая область граница пограничники
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